https://static.news.ru/photo/5cb9a76e-5ca4-11ea-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему дефицита медицинских масок можно решить с помощью самостоятельного пошива марлевых повязок. Об этом заявил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Отмечается, что таким образом он отреагировал на жалобы о нехватке медицинских масок в аптеках, на которые ему указал губернатор области Иван Белозерцев.

Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза её в день проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках, — цитирует ответ Никишина РИА Новости.

Он напомнил о существовании такой практики в СССР и добавил, что в медицинских учреждениях уже приступили к пошиву повязок. При этом он заверил, что в ближайшее время в регион поступит 50 тысяч масок, которые, в первую очередь, будут направлены в лечебные учреждения.

В ответ Белозерцев напомнил, что не у всех сейчас есть швейные машинки в квартирах, и что жители области имеют право на покупку масок в аптеках, а министерство должно это право обеспечить, например, с помощью швейных предприятий и других поставщиков.

Как сообщил NEWS.ru глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что защитные маски необходимо носить только заболевшим людям.