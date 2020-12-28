Пенсию за январские выходные зачислят раньше срока

https://static.news.ru/photo/a6847868-490e-11eb-85ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пенсионный фонд (ПФР) начнёт зачисление пенсий за январь 2021 года с 29 декабря 2020 года, сообщили в организации. Почтовые отправления пенсий за 3 января доставят 29 и 30 декабря.

При этом выплаты, которые должны быть зачислены с 4 января, будут зачисляться по расписанию.

Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк, — передаёт РИА Новости.

В ПФР отметили, что до конца 2020 года организация профинансирует все необходимые выплаты за праздничный период января.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждане РФ смогут получать пенсии в цифровых рублях после того, как это платёжное средство будет введено в оборот.

Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре. Предполагается, что платёжное средство будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода. Эмиссию цифрового рубля возьмёт на себя ЦБ, писал NEWS.ru.