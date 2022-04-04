Пенсия по инвалидности в России будет назначаться автоматически

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме, что пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Тратить на подачу заявления времени больше не придётся, сообщает ТАСС.

Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности, — сказал глава кабинета министров.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила ранее, что социальные и государственные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6% вместо запланированных 7,7%. Она отметила, что социальные пенсии получают те, у кого недостаточно пенсионных коэффициентов и стажа для страховой пенсии.

Она добавила, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительную индексацию и других выплат.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды. Кроме того, некоторым россиянам — участникам ВОВ и инвалидам по военной травме — положены две пенсии.

При этом вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве в настоящий момент не обсуждается. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.