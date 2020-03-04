https://static.news.ru/photo/684b6a92-5e23-11ea-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) начал оформлять маткапитал в новых размерах, предусмотренных в послании президента к Федеральному Собранию. Об этом сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.

Пенсионный фонд уже со вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским (семейным) капиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей, — цитирует РИА Новости Топилина.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Благодаря ей семьи, воспитывающие маленьких детей, получают возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье. Новый закон предоставил право на получение маткапитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился, либо был усыновлён первый ребёнок. Размер выплаты составит 466 617 рублей. В случае появления второго и последующего детей размер капитала увеличится на 150 тысяч — до 616 617 рублей.