Пенсионный фонд перечислил президентские выплаты родителям 13,5 млн детей

https://static.news.ru/photo/b599903e-46a4-11eb-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предновогодние выплаты по пять тысяч рублей согласно поручению президента России Владимира Путина уже были выплачены родителям 13,5 млн детей младше восьми лет.

Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тысяч рублей средства по указу президента получили родители 13,5 миллиона детей до восьми лет, — цитирует «Газета.Ru» сообщение Пенсионного фонда России.

Большая часть семей получили эти выплаты автоматически: им не пришлось подавать соответствующие заявления.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи с детьми возрастом до восьми лет получат единовременную выплату в размере пять тысяч рублей на каждого ребёнка.

Деньги получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом ребёнок также должен иметь российское гражданство. Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер соцподдержки. Людям, уже получавшим аналогичные выплаты, деньги будут направлены автоматически, остальные могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года.

Решение было принято для обеспечения социальной поддержки семей с детьми.