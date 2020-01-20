https://static.news.ru/photo/99b5d192-3b7f-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что Пенсионный фонд РФ может уже сейчас оформлять сертификаты материнского капитала при рождении первого ребёнка. По его словам, средства на эти цели будут выделены обязательно.

Ничто не препятствует Пенсионному фонду уже сейчас оформлять соответствующий сертификат. Средства обязательно будут выделены на это, порядок использования этих средств уже установлен, — цитирует ТАСС Исаева.

Депутат подчеркнул, что основную часть маткапитала можно будет использовать после достижения ребёнком трёх лет. При этом, по его словам, вариантов использования этих средств в последние годы стало существенно больше.

Как писал NEWS.ru, российские власти продлят программу материнского капитала до 2026 года, заявил глава РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Впервые с 2020 года выплаты будут получать семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей, за второго ребёнка — 616 617 рублей. Кроме того, добавил Путин, государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей.