https://static.news.ru/photo/0dd3d256-ce69-11e9-b92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Повышение возраста выхода на пенсию не приведёт в России к росту безработицы среди пожилых людей. Об этом говорят данные исследования Высшей школы экономики.

Учёные проанализировали занятость 50–72-летних россиян за 2005–2017 годы. Оказалось, что за этот период работников указанной категории стало больше. Их число возросло с 15 до 19,5 млн. Причём они «приходили» в разные профессии.

Выяснилось также, что среди пожилых доминирует нефизический труд, они не вытесняются на менее квалифицированные позиции. Из 4,5 млн «приросших» с 2005 к 2017 году 3,4 млн пришлось на беловоротничковые профессии, в том числе 2,3 млн — руководителей и специалистов.

Это позволяет предполагать, что начатое повышение пенсионного возраста не приведёт к росту безработицы среди пожилых: скорее всего, она останется примерно на том же уровне, что сейчас, — говорится в исследовании.

Ранее News.ru писал, что пенсионная реформа не даёт России тех выгод, на которые можно было рассчитывать ещё в прошлом году при её принятии. Её вклад в рост экономики составит всего 0,2–0,4 процентного пункта, следует из расчётов «БКС Премьер». В итоге ситуация с трудовыми ресурсами страны по-прежнему вызывает тревогу у экономистов и аналитиков.