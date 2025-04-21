В связи с майскими праздниками в 2025 году (1–4 мая и 8–11 мая) временно изменится график выплаты пенсий. Пенсионеры, не забудьте забрать свои деньги по новому графику.
Для тех, кто получает пенсию на карту:
- Если обычно пенсии вам поступают с 1-го по 5-е число → выплаты «упадут» на карту 29–30 апреля или 5–7 мая.
- Если получаете с 6-го по 8-е число → возможен перевод в эти же дни, но 8 мая (нерабочий день) может сдвинуть выплату.
- Если пенсия приходит вам с 9-го по 11-е число → деньги будут 5–7 мая.
Для получающих пенсию на почте:
- Если вы получаете с 1-го по 5-е число → можно получить пенсию 29–30 апреля или 2–3 мая (в зависимости от графика работы вашего отделения).
- Если получаете пенсию с 6-го по 11-е число → выплаты будут 5–7 мая или 10 мая.
С 12 мая пенсионные выплаты возобновятся в обычном режиме.
Рекомендуется заранее уточнить график работы банка или почты и снять необходимую сумму до праздников, чтобы избежать неудобств.
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