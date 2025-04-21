Пенсионеры, заберите деньги: новые дни выплат из-за майских праздников

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В связи с майскими праздниками в 2025 году (1–4 мая и 8–11 мая) временно изменится график выплаты пенсий. Пенсионеры, не забудьте забрать свои деньги по новому графику.

Для тех, кто получает пенсию на карту:

Если обычно пенсии вам поступают с 1-го по 5-е число → выплаты «упадут» на карту 29–30 апреля или 5–7 мая.

Если получаете с 6-го по 8-е число → возможен перевод в эти же дни, но 8 мая (нерабочий день) может сдвинуть выплату.

Если пенсия приходит вам с 9-го по 11-е число → деньги будут 5–7 мая.

Для получающих пенсию на почте:

Если вы получаете с 1-го по 5-е число → можно получить пенсию 29–30 апреля или 2–3 мая (в зависимости от графика работы вашего отделения).

Если получаете пенсию с 6-го по 11-е число → выплаты будут 5–7 мая или 10 мая.

С 12 мая пенсионные выплаты возобновятся в обычном режиме.

Рекомендуется заранее уточнить график работы банка или почты и снять необходимую сумму до праздников, чтобы избежать неудобств.

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