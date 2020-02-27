https://static.news.ru/photo/5033cf0a-595d-11ea-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеры в возрасте 80 лет всё чаще становятся покупателями жилья в Москве. Таковы данные группы компаний «ФСК», которая представила собственную статистику сделок с недвижимостью.

По материалам группы, в 2017 — 2018 годах максимальный возраст покупателей квартир в московских новостройках не превышал 75 лет. С 2019 года сделки купли-продажи всё чаще стали заключать с пенсионерами старше 76 лет.

Самым пожилым человеком, купившим квартиру в ЖК в Москве, стал клиент в возрасте 80 лет. Он приобрёл однокомнатную квартиру за 6,3 млн рублей. В сегменте бизнес-класса максимальный возраст покупателя по итогам 2019-го составил 76 лет, передаёт Lenta.ru.

Покупатели старшего пенсионного возраста крайне редко пользуются ипотекой: условия большинства российских банков содержат ограничение по возрасту — как правило, до 70-75 лет на дату погашения кредита, — отмечают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи в российских новостройках значительно сократились. Резкий спад числа заключённых ДДУ начался после 1 июля. Тогда в России стало обязательным использовать эскроу-счета. Их ввели для защиты дольщиков от ненадёжных застройщиков. Строительные компании при этом обязали держать на них деньги покупателей квартир до их сдачи в пользование.