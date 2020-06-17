Пенсионеров предупредили о представляющихся сотрудниками банков мошенниках

https://static.news.ru/photo/c528fd0a-b08b-11ea-a711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали чаще представляться сотрудниками банка и брокерами для хищения средств у пенсионеров. Злоумышленники обманом входят в доверие, просят установить средства удалённого доступа и переводят деньги с карт жертв на свои счета. Об этом сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, многие россияне во время самоизоляции начали обращаться к различным вариантам дополнительного дохода, в том числе к кредитным продуктам или инвестициям в ценные бумаги.

Этим и пользуются злоумышленники. Люди старшего поколения наиболее уязвимы — у многих дома есть компьютер, но они не очень понимают, как это работает. Часто им звонят с предложениями. А если человек сталкивается с трудностями, ему говорят, что покажут и научат, — цитирует РИА Новости Ульянова.

Он добавил, что, когда возникает необходимость зайти в интернет-банк, злоумышленник предлагает помощь в переводе денег на якобы нужный клиенту счёт. И когда появляется определённый уровень доверия, человек может случайно или намерено назвать коды подтверждения операций, CVV, CVC.

Эксперт полагает, что подсчитать ущерб от такой мошеннической схемы сложно, но речь может идти о сотнях людей ежемесячно. Ульянов посоветовал чаще проявлять скепсис и не доверять незнакомым людям. Злоумышленники хорошо чувствуют новостную повестку, и если власти начали говорить о каких-либо мерах поддержки, то они сразу используют эту тему в своих схемах.

Ранее в Центробанке России выявили схемы обмана граждан, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Во время пандемии коронавируса произошёл всплеск активности среди мошенников, которые предлагают ряд схем с целью хищения у граждан денег, маскируясь под легальные организации. В число популярных мошеннических приёмов вошли обещание избавить от долгов, в том числе получить гражданину разрешение на кредитные каникулы, а также выкупить долг. Они обещают за определённую плату решить все проблемы, возникшие из-за неуплаты кредита. Получив оплату, мошенники исчезают. Кроме того, появились риелторы, которые обещают одобрение кредита без каких-либо документов. А также специалисты, которые предлагают обучить игре на бирже.

На сайте Сбербанка появился специальный сервис, который позволит россиянам бесплатно проверить телефонные номера, вызвавшие у них подозрения. В разделе «Ваша безопасность» любой пользователь может выяснить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки будут являться соответствующие рекомендации. Также посетители могут заполнить соответствующую форму с жалобой, которую Сбербанк передаст в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков, писал NEWS.ru.