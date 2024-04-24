Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме перед 9 Мая MK.RU: мошенники начали обманывать пенсионеров через фальшивые сайты с выплатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана граждан накануне Дня Победы, ориентированную на пожилых людей, рассказал MK.RU ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. По его словам, поскольку правительство традиционно делает выплаты ветеранам, труженикам тыла и детям войны к 9 Мая, злоумышленники начали заманивать их на фальшивые сайты, замаскированные под портал Роскачества.

Эти мошеннические ресурсы замаскированы под портал Роскачества. Преступники обещают жертве единовременные выплаты от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Но чтобы их получить, нужно уплатить «комиссию», «конвертацию» или различные «юридические услуги», — предупредил Егоров.

Аналитик добавил, что баннеры со ссылками на сайты мошенников показываются людям определенной возрастной категории. На них пользователям предлагают внести небольшие суммы в качестве «комиссии», что снижает бдительность людей. Когда человек указывает данные своей карты, мошенники выводят со счетов все средства.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупредил о новой мошеннической схеме с использованием полисов обязательного медицинского страхования. Злоумышленники начали выдавать себя за работников страховой компании.