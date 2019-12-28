Жительницы Челябинска тайно запустили заброшенный ликёро-водочный завод, который мог бы принести им миллионы рублей.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошёл в Верхнеуральске. Оборудование на старом заводе, который был закрыт около четырёх лет назад, было полностью исправным. Этим и решили воспользоваться женщины, наняв рабочих из числа местных жителей, которые не были осведомлены о незаконности этого, и наладили производство немаркированной алкогольной продукции.
С осени 2017 года по весну 2018 года они изготовили свыше 40 тысяч бутылок водки, стоимость которых оценивается в более чем 7,1 млн рублей.
В прокураторе
Местным жительницам предъявлены обвинения в производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в использовании для маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок и в незаконном использовании чужого товарного знака.
Ранее NEWS.ru писал, что закон об ужесточении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарств одобрен в ходе заседания Совета Федерации.
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