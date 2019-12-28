https://static.news.ru/photo/e4dd8614-296a-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Жительницы Челябинска тайно запустили заброшенный ликёро-водочный завод, который мог бы принести им миллионы рублей.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошёл в Верхнеуральске. Оборудование на старом заводе, который был закрыт около четырёх лет назад, было полностью исправным. Этим и решили воспользоваться женщины, наняв рабочих из числа местных жителей, которые не были осведомлены о незаконности этого, и наладили производство немаркированной алкогольной продукции.

С осени 2017 года по весну 2018 года они изготовили свыше 40 тысяч бутылок водки, стоимость которых оценивается в более чем 7,1 млн рублей.

В прокураторе подчеркнули , что ущерб для правообладателя водки составил примерно 540 тысяч рублей. При этом злоумышленницы намеревались произвести более 90 тысяч бутылок стоимостью около 18,5 миллиона рублей.

Местным жительницам предъявлены обвинения в производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в использовании для маркировки заведомо поддельных федеральных специальных марок и в незаконном использовании чужого товарного знака.

Ранее NEWS.ru писал, что закон об ужесточении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарств одобрен в ходе заседания Совета Федерации.