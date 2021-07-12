Пенсионерке в Уфе вынесли приговор за спонсирование экстремизма

Октябрьский районный суд города Уфы приговорил 59-летнюю Ильмиру Бикбаеву к трём годам условного срока по делу о финансировании экстремизма. Женщина в 2018--2019 годах перевела шесть тысяч рублей матери судимого за экстремизм политика Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии» (признано в РФ иностранным агентом).

По версии следствия, Бикбаева «совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности». Также её обвинили в оказании политику умышленной помощи из-за сбора денег в Facebook.

Пенсионерка вину не признала. Кроме того, защита указала на то, что когда приговор Дильмухаметову вступил в законную силу в декабре 2020 года, платежи уже не совершались. Также адвокат Дмитрий Казаков отметил, что следствие исказило содержание публицистических статей осуждённого, которые положило в основу дела Бикбаевой.

Обвинение требовало для неё четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

В нашей стране оправдательных приговоров, по-моему, нет. Если и есть, то только один процент, и то он достаётся только чиновникам и олигархам. Но я всё надеюсь на справедливое решение суда, — заявила Бикбаева в суде.

Ранее суд в Нальчике приговорил активиста без кистей рук к условному сроку за оскорбления и насилие к представителю власти.