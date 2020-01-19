Представители администрации и пенсионного фонда Брянской области встретились с 94-летней жительницей Климовского района региона, дочь которой 18 января обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь матери.
Дочь пенсионерки Надежда Панченко
По словам Надежды Панченко, после обращения к президенту к пенсионерке прибыл глава Климовского района и посмотрел, в каких условиях она живёт. В понедельник, 20 января, ей вручат карточку инвалида первой группы. 21 января власти области рассмотрят вопрос прибавки к пенсии и получения Софьей Степановной льготных лекарств.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий информирование россиян о положенных им социальных льготах. Для того чтобы граждане могли узнавать о причитающихся им выплатах через портал госуслуг или по телефону, все соответствующие данные соберут в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
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