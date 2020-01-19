https://static.news.ru/photo/d5078c9e-3ac2-11ea-9355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители администрации и пенсионного фонда Брянской области встретились с 94-летней жительницей Климовского района региона, дочь которой 18 января обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь матери.

Дочь пенсионерки Надежда Панченко рассказала об этом ТАСС. С главой государства она пообщалась во время встречи Путина с гражданами в Санкт-Петербурге после возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в честь 77-летия прорыва ленинградской блокады. Мать женщины Софья Степановна шесть лет назад упала в своём доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. Приехавшие медики не стали доставлять пострадавшую в больницу, которая находится на расстоянии 25 км от села. Также пенсионерке не стали оформлять документы о инвалидности, несмотря на то, что Софья Степановна не встаёт с момента получения травмы.

По словам Надежды Панченко, после обращения к президенту к пенсионерке прибыл глава Климовского района и посмотрел, в каких условиях она живёт. В понедельник, 20 января, ей вручат карточку инвалида первой группы. 21 января власти области рассмотрят вопрос прибавки к пенсии и получения Софьей Степановной льготных лекарств.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий информирование россиян о положенных им социальных льготах. Для того чтобы граждане могли узнавать о причитающихся им выплатах через портал госуслуг или по телефону, все соответствующие данные соберут в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.