Пенсионерка захотел помочь рублем участникам СВО и стала жертвой мошенников «Осторожно, Москва»: мошенники обманули пенсионерку, предложив покупать акции за рубежом

Мошенники обманули 62-летнюю жительницу столицы на 565 тысяч рублей, предложив ей купить акции за рубежом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, аферисты заявили, что впоследствии женщина сможет перепродать ценные бумаги подороже, а 20% от прибыли пойдут на нужды участников СВО. Злоумышленников ищет полиция.

По данным «Осторожно, Москва», мошенники связались с пенсионеркой по телефону. Они заявили, что сейчас проходит акция, во время которой можно через государство купить акции иностранных компаний и перепродать их с гарантированным доходом. Пожилую женщину привлек тот факт, что часть заработанных средств будет перенаправляться на нужды СВО. Она набрала кредитов на 565 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам. Позднее ей рассказали, что процесс на бирже остановлен, и для повторного приобретения ценных бумаг необходимо пополнить счет на ту же сумму. После этого женщина обратилась в полицию.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга ранее выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника. Женщину убедили в том, что она участвует в поимке преступника по кличке Хрипатый. Пенсионерка написала заявление в полицию.