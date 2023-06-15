Пенсионерка насмерть подавилась ватой от зубного протеза В Санкт-Петербурге пенсионерка умерла из-за попавшей в трахею ваты от зубного протеза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове пенсионерка насмерть подавилась попавшей в трахею ватой от зубного протеза. Труп 71-летней погибшей обнаружили в коридоре коммунальной квартиры. Источник в правоохранительных органах сообщил «Невским Новостям», что на теле не было внешних признаков насильственной смерти.

Как уточняет издание, трагедия произошла в доме № 49 на 16-ой линии Васильевского острова. Врачи установили, что смерть петербурженки наступила в результате асфиксии из-за попавшего в трахею кусочка ваты.

В Санкт-Петербурге пенсионерка ранее насмерть обварилась кипятком. Ее тело было найдено в квартире в ванной комнате. В рамках судебно-медицинской экспертизы было подтверждено наличие термических ожогов на коже. По предварительным данным, женщина погибла из-за потекшего кипятка во время водных процедур. Известно, что пенсионерке было 68 лет.

В апреле 2023 года в Ростове-на-Дону 80-летняя учительница погибла после падения в ливневую канализацию, которую местные власти не чистили на протяжении многих лет. В день трагедии женщина возвращалась домой во время дождя, поток воды сбил пенсионерку с ног и унес под плиту. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.