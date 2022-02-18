Пенсионерка сутки пролежала на полу в больнице Орловской области

Пенсионерка сутки пролежала на полу в Орловской областной больнице и никто ей не помог, сообщает телеканал «360». Дочь женщины Екатерина Алексашина заявила, что перед ними никто не извинился, а глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов связался с ней только после жалобы губернатору.

Пенсионерка попала в больницу 1 января, её состояние значительно ухудшилось после коронавируса. Когда она перестала выходить на связь, дочь приехала в медучреждение.

Я не знала, что такая ситуация будет, кричу: «Мам, мам, что ты там, где ты?» Я в одну палату, вторую, третью — её нет. Я вернулась и снова пошла по палатам. И только тогда смотрю, что в одной палате беспорядок, кровати все в центр сдвинуты, не заправлены — ужас что творится. Я заглядываю, а она там лежит на полу, — сказала Алексашина.

Она записала происходящее на видео, чтобы доказать свои слова.

Затем Алексашина 15 минут не могла докричаться санитарку, в то время как за ней самой пришла охрана выгнать женщину.

Ранее блогер Валентин Дегтярёв заявил, что его мать, заболевшая пневмонией, умерла в больнице Нижнего Тагила из-за отсутствия должного ухода со стороны медперсонала: её не кормили и не поили. Он пожаловался на условия содержания пациентов в местный Минздрав, но там отказались от комментариев.