Пенсионерка с подозрением на коронавирус умерла в Костромской области

https://static.news.ru/photo/a33b6582-7be0-11ea-89ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm44.ru

В Костромской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По данным медиков, причина смерти — двухсторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни.

Погибшей было 59 лет, сообщили в пресс-службе губернатора. Там уточнили, что женщина была госпитализирована в окружную больницу и была подключена к системе искусственной вентиляции лёгких.

Окончательные результаты исследования на коронавирусную инфекцию из Москвы пока не поступили.

В начале апреля в Костромской области умерла 70-летняя женщина, которая также была госпитализирована с подозрением на коронавирус. У нее были сопутствующие заболевание — гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца

По данным областной администрации, в регионе зафиксировано 15 случаев инфицирования COVID-19, три человека выздоровели.

По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние почти четырёх тысяч пациентов московских больниц имеет признаки коронавирусной инфекции. У всех у них диагностирована пневмония.