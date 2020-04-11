Пенсионерка с подозрением на коронавирус умерла в Костромской области

В Костромской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По данным медиков, причина смерти — двухсторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни.
Погибшей было 59 лет,
Окончательные результаты исследования на коронавирусную инфекцию из Москвы пока не поступили.
В начале апреля в Костромской области умерла 70-летняя женщина, которая также была госпитализирована с подозрением на коронавирус. У нее были сопутствующие заболевание — гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца
По данным областной администрации, в регионе зафиксировано 15 случаев инфицирования COVID-19, три человека выздоровели.
По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.
В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что состояние почти четырёх тысяч пациентов московских больниц имеет признаки коронавирусной инфекции. У всех у них диагностирована пневмония.
Добавьте наши новости в избранные источники