https://static.news.ru/photo/a2dd84ac-2812-11ea-a710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пенсионерка Александра Петрушкевич, расцеловавшая вагон первого проехавшего по Крымскому мосту поезда, объяснила, почему она это сделала.

По словам женщины, это было искреннее желание, «крик души». По её словам, своим поступком она выразила эмоции всех севастопольцев.

Поцелуи были посланы этим рабочим, строителям, этим золотым умам российским, которые создали такой гигант нашего времени, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, пенсионерка обратилась к гражданам Украины с просьбой больше ничего не говорить в адрес жителей Крыма. Она заявила, что крымчане довольны тем, что полуостров больше не является частью Украины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Украине временно отказаться от Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей.