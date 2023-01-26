Пенсионерка пыталась под видом повара тайно попасть в Донбасс

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пожилая жительница Зеленограда пыталась в тайне от детей отправиться в Донбасс, чтобы там варить суп, сообщает Telegram-канал Mash. Планам женщины помещала гололедица — вместо того, чтобы попасть на вокзал, 85-летняя пенсионерка поскользнулась и попала в больницу.

Сейчас женщина находится в больнице с травмой головы, однако скоро вернется домой.

Ранее в Москве 71-летняя женщина перевела 870 тысяч рублей своему 65-летнему другу из Сирии, которого нашла в приложении для знакомств. Жительница столицы после нескольких месяцев общения с сирийцем пригласила его в гости, но тот заявил, что столкнулся с рядом трудностей на пути, и попросил финансовой помощи. Позже москвичка заподозрила, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Пенсионер из Испании стал подозреваемым в отправке письма с заложенной взрывчаткой в испанское Министерство обороны, а также в посольства Украины и США в Мадриде. Местная полиция планирует провести обыски в его доме.