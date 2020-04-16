Пенсионерка из Владимира пожаловалась на перенос сроков выплаты пенсии

https://static.news.ru/photo/c02b4558-7fc9-11ea-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Во Владимире пенсионерка рассказала, что в апреле 2020 года почтальон принёс пенсию на пять дней раньше, из-за чего некоторые жители города остались без выплат на ближайший месяц.

Об этом она сообщила изданию «Ридус». По её словам, почтальон пришёл 13-го вместо 17 апреля. Получатели при этом уведомлены не были. Из-за этого часть пенсионеров, которые в этот момент были не дома, не смогли получить свои деньги.

С 15 числа никто работать не будет. И 17-го пенсию ждать не стоит. Кто не успел, тот получит двойную пенсию уже в следующем месяце, — передаёт женщина слова почтальона.

В «Почте России» подтвердили решение выдавать пенсии заранее, но отметили, что информировали об этом получателей.

Информирование жителей проходило по всем имеющимся каналам коммуникации. Основную часть выплат почтальоны доставили до 11 апреля. Повторно пенсию почтальоны разносили 13 апреля, — говорится в сообщении.

В «Почте России» отметили, что те клиенты, которых не было дома в момент доставки пенсии, могут получить её до 22 апреля в своём почтовом отделении или заказать доставку на дом.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным Росстата, реальный размер средней пенсии в России в феврале 2020 года по сравнению с февралём прошлого года с поправкой на инфляцию вырос на 3,3%.