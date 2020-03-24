https://static.news.ru/photo/36796842-6dbf-11ea-aecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пенсионеры, оказавшиеся на карантине из-за коронавируса нового типа, испытывают стресс — контакты с людьми резко ограничиваются. Кроме того, здоровье пожилых людей может подорвать неожиданная смена обстановки.

Гражданам почтенного возраста посоветовали больше времени уделять хобби. Например, купить новые нитки и заняться шитьём или уехать на дачу и привести в порядок земельные участки, пишет «Политэксперт».

Правда, это, скорее, задача детей — предложить родителям нечто такое, что позволит им отвлечься: от онлайн-театра до рецепта нового пирога <...> Чего точно не стоит делать, так это погружаться в бесконечный просмотр сериалов и скандальных программ по телевизору, — считает врач Валентина Жаркова.

Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачёва призвала пожилых людей отдать домашних собак членам семьи или знакомым во время пандемии COVID-19 и самоизоляции. По её словам, для выгула питомцев необходимо выходить из дома, а для пенсионеров в нынешней ситуации это несёт избыточные риски.

Опасность может представлять и выгул собак другими людьми по поручению хозяев — животное может подхватить инфекцию на улице и принести домой. Ткачёва добавила, что питомцы, которые не покидают квартиру и не контактируют с другими людьми, опасности не представляют.

Как ранее сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин официально рекомендовал всем горожанам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Столичный градоначальник также пообещал пожилым москвичам единовременную материальную помощь.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве.