Пенсионерам Самары раздадут еду

https://static.news.ru/photo/ad7ebf2e-87c2-11ea-8909-fa163e074e61_660.jpg Фото: администрация Самары/63.ru

Мэрия Самары сообщила о мерах поддержки пенсионеров. Волонтёры раздадут людям продуктовые сухпайки.

Еду также получат одинокие граждане, которые находятся на попечении соцработников, передаёт 63.ru.

Продуктовые наборы будут раздавать в апреле и мае, — отметила замруководителя департамента опеки, попечительства и соцподдержки мэрии города Ирина Гриднева.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила разрешить при определённых условиях прогулки пожилым людям. Она также назвала возможными прогулки в парках и тренировки на уличных спортплощадках при условии соблюдении мер безопасности.