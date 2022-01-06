Пенсионерам резко увеличат пособие на ритуальные услуги

Пенсионерам в России повысят пособия на ритуальные услуги. Речь идёт о социальном пособии на погребение. Денежные средства выделяются родственникам усопшего, которые будут организовывать похороны. Об этом сообщает портал PRIMPRESS.

Планировалось, что в этом году выплата с 1 февраля вырастет на 5,8%, но из-за растущей инфляции рост может составить 8% и более. В настоящее время сумма платежа составляет 6424 рубля. Известно, что деньги выплачиваются не позднее шести месяцев после смерти пенсионера.

Ранее экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система, по его мнению, единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем.

Он добавил, что весь мир перешёл к накопительной модели пенсии, при этом в России в рамках пенсионной реформы начала нулевых было сделано то же самое, но из-за неоднократных замораживаний накопительной части пенсии и отсутствия компенсации ситуация напряжённая.