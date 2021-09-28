Пенсионерам рассказали о праве бесплатного проезда по РЖД

Российские пенсионеры имеют ряд определённых льгот на перемещение с помощью общественного транспорта и поездов. При этом некоторые пенсионеры могут дважды в год проехать на любом поезде РЖД абсолютно бесплатно. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксану Васильеву.

Согласно официальному сайту РЖД, пенсионеры, которые являются Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами ордена Славы, имеют право бесплатно проезжать в поездах и в любых вагонах два раза в год по личным причинам и один раз в год к месту лечения и обратно, — пояснила Васильева.

Один раз в год бесплатно проехаться в любом вагоне РЖД могут пенсионеры — Герои Социалистического труда, пенсионеры, награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней, а также пенсионеры, награждённые орденами «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» трёх степеней.

Васильева добавила, что поддержка пожилым людям оказывается в том числе и на локальном уровне. Так, например, пенсионеры могут ездить в столице на общественном транспорте абсолютно бесплатно, а в Санкт-Петербурге ещё и на пригородных поездах.

Ранее в Совете Федерации рассказали об увеличении страховых пенсий к 2024 году. По имеющимся данным, сумма соцвыплат пенсионерам достигнет 20 тысяч рублей.