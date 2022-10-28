Пенсионерам рассказали, какие льготы они теряют при переезде Юрист Красовская: при переезде в другой регион пенсионер может лишиться льгот и доплат

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В случае переезда в другой регион, российские пенсионеры рискуют лишиться ряда льгот и доплат. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредила юрист Оксана Красовская. По ее словам, в первую очередь это касается ветеранов труда регионального значения.

Социальная доплата к пенсии также будет предоставляться при переезде в другой регион, однако размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте, — рассказала юрист.

Она подчеркнула, что это касается также доплат пенсионерам, относящимся к категории ветеранов труда. При этом пенсионер, имеющий звание ветерана труда регионального значенияЮ, при переезде в другой регион теряет льготы.

Также следует быть внимательными пенсионерам, не итмеющим инвалидности, но получающим лекарства за счет бюджета региона — продолжать получать их они смогут только по месту прописки.

Брист напомнила, что регионы сами устанавливают ряд мер социальной поддержки, включая льготный проезд, санаторно-курортное лечение, льготное зуборпотезирования. При переезде пожилой человек может эти льготы потерять.

Ранее сообщалось, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%. При этом в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка.

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что средняя пенсия по России в 2023 году может вырасти до 21 650 рублей с нынешних 18 521 рубля, так как пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции. По ее словам, планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14,3%, тогда как повышение пенсий составит 3100 рублей.