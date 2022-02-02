Пенсионерам посоветовали, как безопасно увеличить доход

Пенсионеры не очень хорошо разбираются в инвестициях и, как правило, боятся потерять накопленные средства, поэтому самым безопасным способом увеличить доход пожилых людей является открытие вклада на выгодных условиях в крупных государственных банках, считает член наблюдательного совета «Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров» Александр Разуваев. Он отметил, что во многих финансовых организациях есть более выгодные условия по вкладам для пенсионеров, пишет «Слово и Дело».

Я считаю, что большинство наших пенсионеров должны держать деньги в рублях в «Сбере». Ставка и дальше будет идти вверх, уже сегодня можно ожидать как минимум двух повышений. Я думаю, что в итоге ключевая ставка уже скоро будет выше 10%. Крупные банки увеличат ставки по вкладам. Помимо этого, для пенсионеров есть вклады с повышенной ставкой и много чего другого интересного, поэтому я считаю, что больше никуда ходить не надо, потому что пенсионеры не так хорошо разбираются в финансовых рынках, — подчеркнул Разуваев.

Тем пенсионерам, которые разбираются в инвестициях и торгуют акциями онлайн, он порекомендовал вкладываться в активы крупных компаний. По его мнению, доходность таких ценных бумаг составляет примерно 20%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января нынешнего года. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.