Пенсионерам могут отключить переводы по банковским картам

https://static.news.ru/photo/14d20cb0-6a82-11eb-862a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ограничения по некоторым операциям с банковскими картами предлагают установить для пенсионеров. В частности, предлагается отключить онлайн-платежи и переводы.

Инициатива принадлежит ОНФ, с ней его представители собираются выступить на экспертном совете 10 февраля. Предполагается, что такие ограничения позволят уберечь пожилых людей от мошенников, пишут «Известия».

При этом отключение указанных функций будет производиться только по добровольному письменному согласию владельца карты, особенно, если он и не пользуется переводами или платежами по карте. Известно, что 60% жертв мошенников составляют люди в возрасте 50–80 лет.

И если они оставят себе такие функции, как оплата товаров по карте и снятие наличных, то у мошенников просто не будет возможности похитить деньги с карты.

Данная инициатива не требует законодательных поправок. На это нужно только согласие банков. Однако эксперты опасаются, что банки не поддержат предложение, так как могут лишиться части доходов от переводов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве мошенники обманным путём заставили пожилую женщину сбросить им с балкона все свои сбережения. Женщине позвонил мужчина, который и попросил её «помочь» в предстоящей операции.