Пенсионерам дали совет, куда не надо вкладывать деньги Экономист Беляев посоветовал не вкладываться в инструменты с высокой доходностью

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Пенсионерам не стоит вкладываться в инструменты с высокой и быстрой доходностью, предупредил экономист Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» финансовый аналитик подчеркнул, что под такими инструментами часто скрываются финансовые пирамиды, при этом напрямую об этом никого не предупреждают.

Пожилому человеку ни в коем случае не стоит попадаться в ловушки, которые обещают немедленную прибыль без всяких хлопот. Сюда относятся прежде всего все те варианты, которые имеют признаки пирамиды. Причем то, что это именно она, напрямую нигде не говорится, — пояснил Беляев.

Также насторожить должны вклады, которые легко приносят доход. Кроме того, одним из основных признаков финансовой пирамиды является просьба приводить друзей для получения повышенных выплат. Экономист отметил, что человек, участвующий в подобной схеме, рискует не только остаться без прибыли, но и лишиться вложенных денег: пирамида может попасть в поле зрения правоохранителей или ее организаторы могут просто перестать выходить на связь, получив необходимую сумму.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что индексация пенсии происходит первого числа месяца, следующего после увольнения. Парламентарий напомнил, что выплаты неработающим пожилым россиянам увеличили на 7,5% с начала 2024-го.