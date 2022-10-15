Пенсионер с ножом решил расквитаться с одноклассником за разбитое сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах 66-летний местный житель по имени Муниб решил отомстить своему бывшему однокласснику 67-летнему Шамилю за разбитое в юности сердце, пишет Telegram-канал Baza. По данным издания, последний в юности начал встречаться с возлюбленной тогда еще советского школьника. По имеющейся информации, Муниб затаил обиду на десятилетия и в итоге дошел до агрессивных мер воздействия на обидчика.

Как передает канал, инцидент произошел еще в сентябре. Пенсионер подкараулил бывшего одноклассника, пригрозил ему ножом, затолкал в машину и повез в направлении местного пруда. Уже на месте агрессор остановился и вышел из машины, чтобы вытащить из нее давнего обидчика. Однако Шамиль, который старше Муниба на год, быстро пересел за руль и уехал. Потом мужчина написал заявление в полицию.

Теперь Мунибу, как заявляет Baza, может грозить срок от 5 до 12 лет.

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