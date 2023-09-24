Пенсионер отдал мошенникам 1,5 млн рублей после похода к проституткам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионер из подмосковного Реутова перевел 1,5 млн рублей мошенникам, которые грозили рассказать о его похождениях в бордель его супруге, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, мужчина обратился в полицию с целью наказать шантажистов. Правоохранительные органы проводят проверку.

По данным SHOT, неделю назад 63-летний мужчина провел вечер в интим-салоне в столичном районе Люблино. Спустя несколько дней пенсионеру позвонил неизвестный и пообещал рассказать его жене о походах к проституткам, если тот не переведет 1,5 млн рублей. Пожилой мужчина выполнил условие и отправил деньги злоумышленнику, после чего обратился в полицию. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее сообщалось, что дирижер Владимир Понькин, выступавший перед папой римским, стал жертвой телефонных мошенников во время поездки в Нижний Новгород. Злоумышленники обманули мужчину на 2 млн рублей, заставив его перевести деньги на «безопасный счет». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 71-летняя пенсионерка продала квартиру за 5,6 млн рублей по требованию мошенников, которые представились полицейскими. Женщине позвонили «правоохранители», они обвинили ее в финансировании ВСУ, а также заявили о продаже ее жилья неизвестными людьми. Чтобы решить эти проблемы, ей предложили поучаствовать в «схеме по поиску мошенников».