Пенсии, зарплаты и техосмотр: что изменится с 1 октября в России

В октябре в России вступают в силу несколько важных законов, которые отразятся на жизни граждан. В первую очередь речь о социальной сфере, а также об экономике и IT-сфере.

Прививки в платных клиниках

В частных клиниках, которые работают в системе ОМС, можно будет бесплатно сделать прививки из национального календаря, утверждённого Минздравом. Медучреждениям компенсируют затраты на эту услугу из бюджета страны.

Национальный календарь прививок включает несколько десятков вакцин, в том числе от гепатита В и туберкулёза, кори, краснухи, столбняка, ветрянки, коклюша, дифтерии, полиомиелита и даже гриппа.

Зарплата для бюджетников

Оклады военным и силовикам поднимут на 3,7%. Это коснётся военных, которые служат по контракту, срочников в ВС, полицейских, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников и пожарных.

Новые правила техосмотра

Диагностические карты признают недействительными 1 октября, если срок их действия закончился с 1 февраля по 30 сентября текущего года. В единую автоматизированную информационную систему техосмотра будут вносить специальную отметку, а оператора, выдавшего карту без техосмотра, привлекут к ответственности.

Карта «Мир» для детских выплат

Все выплаты на детей в октябре начнут начислять только на карты национальной платёжной системы. Это касается и тех семей, которые усыновили ребёнка с января 2018 года. Деньги смогут получить только те родители, доход которых на одного члена семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Данные сотовых операторов

Мобильные операторы начнут передавать данные о юрлицах и ИП Роскомнадзору по требованию ведомства. В список информации может входить: данные об оборудовании, которое используют предприниматели, смс, голосовых сообщениях и мультимедийных.

Телевидение станет бесплатным

Граждане РФ получат доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса в Сети на безвозмездной основе. Роскомнадзор займётся обеспечением единства содержания телеканалов во всех средах распространения, в том числе путём установки требований по программному обеспечению.

Инвесторов защитят

Неквалифицированных инвесторов бесплатно протестируют перед сложными сделками. Если человек не сможет сдать экзамен, он всё равно будет допущен к покупке любого инструмента, но потрать сможет не больше 100 тысяч рублей.

Пенсии

Правительство с 1 октября в честь Дня пожилого человека увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы. Доплаты проводятся в регионах. В зависимости от места проживания пенсионеры могут получить либо подарки, либо прибавку к пенсии. Для лиц старше 70 лет возможны особые льготы.