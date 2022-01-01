Пенсии в России повысили с 1 января Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 4,8%

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января повысили на 4,8%, средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей, передает РИА Новости. Год назад пенсии также проиндексировали на 8,6%, таким образом, прирост к уровню прошлого года составит 19,5%, что выше уровня инфляции, отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Он добавил, что индексация с 1 июня 2023 года позволит увеличить пенсии неработающих пенсионеров на 2,6% выше инфляции.

Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — почти 9 трлн рублей, — отмечает агентство.

Под индексации подпадают страховые выплаты, которые назначают женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет при наличии трудового стажа. Размер фиксированный выплаты к страховой пенсии, которая является аналогом ее базовой части, в 2023 году установлен на уровне 7567 рублей. В регионах он может меняться, исходя из коэффициентов, установленных в субъектах, при этом он не может быть ниже прожиточного минимума.

Некоторым категориям граждан пенсию за январь 2023 года начислили еще в декабре. В первую очередь это коснулось тех, кто получает ее до 8 числа каждого месяца, сообщала экономист Галина Семенова. Остальные получат пенсии вовремя, поскольку сотрудники почтовых отделений, которые доставляют выплаты, вернутся к работе уже после праздников, объяснила эксперт.