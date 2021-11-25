Пенсии россиян спасут от лживых страховщиков

В Госдуме обсуждают решение проблемы накопительных пенсий. Часто страховщики отказываются платить клиентам, которые, узнав о незаконном переводе их средств из одного негосударственного фонда в другой, подают в суд. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в целом ряде случаев люди выигрывали подобные процессы, но вернуть доход от инвестиций так и не могли. Палата парламента во втором чтении приняла проект о защите прав таких граждан.

Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода, — сказал Володин.

Закон защитит россиян от потери дохода, в случае если суд признает недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.

На данный момент люди, которые имеют пенсионные накопления, могут раз в пять лет перевести деньги из одной финансовой организации в другую без каких-либо штрафных санкций. Но часть дохода от инвестирования средств у человека отбирают и отправляют в резерв по обязательному пенсионному страхованию страховщика, от которого человек отказался. И даже по решению суда человек уже не может вернуть эти деньги.

В новом законе эти лазейки будут исправлены. Например, с 1 февраля 2022 года будет индексироваться маткапитал по фактической инфляции. А также документ уточнит механизм восстановления инвестиционного дохода при решении суда.

Ранее стало известно, что Минтруд пересчитает бедных по-другому. В ведомстве готовят новый показатель оценки благосостояния россиян с термином «граница бедности». Известно, что рассчитывать его будут по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период».