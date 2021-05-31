Ещё одной категории россиян могут увеличить пенсии

https://static.news.ru/photo/4ba9a27e-c221-11eb-80bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторым россиянам могут увеличить пенсии. Речь идёт о социальных пособиях людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС.

Так он отреагировал на предложение, прозвучавшее в ходе общественной дискуссии на форуме «Большой семейный совет».

Это реальная проблема, я знаю об этом. Я просил бы министерства это проанализировать, — сказал Медведев.

Он выступил за то, чтобы проработать вопрос о сохранении подобных выплат при трудоустройстве и увеличении этих выплат. В первую очередь, по его словам, нужно «понять контингент людей, на которых это будет распространяться».

При этом Медведев признал, что в целом это небольшие суммы, лишать которых, впрочем, людей было бы несправедливо.

Кроме того, он назвал дискриминацией наценки за детское кресло в такси и предложил освободить школьников от оплаты проезда в общественном транспорте.