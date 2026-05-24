Пеку 2 баклажана и готовлю салат «Бовари» — 4 ингредиента и простой рецепт из 3 строк. Вкус захочется повторить

Это просто обалденный рецепт для тех, кто летом готов есть овощи каждый день, но хочется чего-то особенного без лишней возни. Никакой сложной готовки — запек баклажаны, нарезал помидоры, добавил лук и буррату — салат готов.

Получается обалденная вкуснятина: теплые запеченные баклажаны, сладкие розовые помидоры, чуть островатый красный лук и нежная сливочная буррата.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2 шт., помидоры розовые — 2–3 шт., лук красный — 1 небольшая головка, буррата — 1 шарик.

Для заправки: чеснок — 2 зубчика, яблочный уксус — 1 ст. ложка, оливковое масло — 2 ст. ложки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Баклажаны запеките до мягкости при 200 градусах около 30–35 минут, очистите и слегка разомните вилкой с чесноком, солью, перцем и оливковым маслом.

Красный лук нарежьте тонкими перьями, сбрызните яблочным уксусом и оставьте на 5–10 минут, затем выложите его вместе с дольками розовых помидоров поверх баклажанов. В центр положите буррату, перед подачей разрежьте ее ножом и аккуратно смешайте сливочную серединку с овощами прямо на тарелке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат. Самый вкусный момент — разрезать буррату прямо перед подачей, когда сливочная начинка растекается по теплым баклажанам и смешивается с томатным соком. Получается готовая нежная заправка, в которую потом хочется макать свежий хлеб до последней крошки.

Ольга Шмырева
