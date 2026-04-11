11 апреля 2026 в 07:00

Пекинка заиграла как в ресторане — смешала все за 5 минут и семья просит добавки каждый день

Пекинская капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то легкого, свежего и при этом вкусного. А если добавить простую домашнюю заправку, привычный салат неожиданно раскрывается с новой стороны. Делается все быстро, а результат — как из кафе.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 400 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Яйца лучше отварить заранее — так сэкономите время. Капусту нашинкуйте тонко, слегка посолите и немного помните руками, чтобы стала мягче. Огурцы нарежьте брусочками, яйца — крупно. Все соедините в миске.

Для заправки пропустите чеснок через пресс, смешайте со сметаной, маслом, горчицей и лимонным соком. Перемешайте до однородности и добавьте к салату. Перемешали — и сразу на стол: ждать пропитки не нужно, он уже идеальный.

