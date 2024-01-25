Пегов усомнился в отказе Франции от наемничества Военкор Пегов: Франция вряд ли прислушается к России и откажется от наемничества

Фото: МО Украины

Франция, когда-то вместе с Россией выступавшая за разрядку в Европе, теперь лишь продлевает агонию действующего украинского руководства, написал в своем Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов. Журналист усомнился, что в Париже услышат депутатов Госдумы, обратившихся к коллегам в связи с подтвержденными данными о гибели французских наемников на Украине.

Российские представители считают достойным сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с РФ в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, своими действиями лишь продлевают агонию нацистского киевского режима. Будет ли этот призыв услышан во Франции, где, кстати, наемничество запрещено законом? Скорее всего, нет, — написал Пегов.

Военкор отметил, что Франция теряет позиции на мировой арене. В частности, он напомнил, что Франция вынуждена была уйти из Нигера на фоне усиления там российских позиций. Пегов считает, что теперь Париж пытается компенсировать неудачи заходом на Южный Кавказ, в частности, в Армению, где снова сталкивается с Россией.

Журналист высказал мнение, что в контексте украинского конфликта Франция уже давно перестала сохранять нейтралитет и уже соревнуется с другими европейскими странами в поставках оружия Киеву.

Именно Франция даёт украинцам возможность пользоваться разведывательной спутниковой системой NAVSTAR при обстреле приграничных территорий России. Кроме того, [президент Франции Эммануэль] Макрон заложил два оборонных предприятия для поставки снарядов на фронт, обучает на двух военных базах украинских летчиков управлять «Миражами-2000» (Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. — NEWS.ru). Судя по показаниям военнопленных ВСУ, во Франции организованы и успешно функционируют полигоны по обучению украинских солдат. Инструкторами выступают сами французы, — правда, перевод, как правило, осуществляется на русский язык, — пишет автор WarGonzo.

Ранее в Госдуме согласовали текст обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты адресовали обращение французским коллегам, «уважающим память о своих дедах».