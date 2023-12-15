Пегов вспомнил о погибшей при теракте Дугиной в день ее 31-летия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Семен Пегов опубликовал в своем Telegram-канале WarGonzo сообщение в честь дня рождения журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в августе 2022 года в результате взрыва ее автомобиля. В своей публикации военкор назвал ее юной русской принцессой с сияющим личиком и светлым умом, которую в России будут помнить всегда.

В августе 2022 года украинские неонацисты совершили чудовищное злодеяние — они убили юную русскую принцессу, нашу Дашу. И мы не только ее не забудем, но и их не простим, — написал Пегов.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. В автомобиле, в котором находилась девушка, сработало взрывное устройство. Девушка возвращалась с ежегодного фестиваля консервативной культуры «Традиция», проводимого политиком и писателем Захаром Прилепиным в Подмосковье.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что убийства журналистки Дарьи Дугиной, а также военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, организовала Служба безопасности Украины. Как сообщает издание, устранение дочери философа Александра Дугина было частью операции «бушующей теневой войны» СБУ. Отмечается, что в нее вошли удары Украины по Крымскому мосту, запуск беспилотников на Кремль и атака кораблей Черноморского флота РФ.