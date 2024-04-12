Пеганов высказался о благотворительности артистов ради хайпа Пеганов заявил, что гордится артистами, которые занимаются благотворительностью

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Алексей Пеганов

Основатель и гендиректор продюсерского центра «Триумф» Алексей Пеганов заявил, что гордится отечественными артистами, которые занимаются благотворительностью. В беседе с NEWS.ru на бенефисе дрессировщика кошек Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» он отметил, что медийные люди обязательно должны демонстрировать в соцсетях свою помощь.

Я считаю, это очень хорошая тенденция западных звезд. И то, что я заметил тенденцию у нас сейчас, я так начал гордиться нашими артистами. Неужели у нас начинает просыпаться сознательность, люди начинают жертвовать, в благотворительных концертах участвовать, — сказал Пеганов.

Также продюсер подчеркнул, что, даже если звезды делают это ради хайпа, это все равно «плюс». По его мнению, такой порыв носит больше положительный характер, чем отрицательный.

Если человек жертвует какую-то копеечку ради чего-то, даже если ради хайпа, бог с ним. Все равно Бог судья нам всем, но даже если человек ради хайпа, но жертвует, — это уже плюс, а не минус, как я считаю, — заключил Пеганов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский клоун и дрессировщик народный артист РСФСР Юрий Куклачев внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры и заслуженно завоевал всенародную любовь. Политик добавил, что Куклачев на протяжении десятков лет приковывает внимание зрителей к своим постановкам.