Педиатр заявил об опасности вакцинации школьников от коронавируса

Школьников вакцинировать от коронавируса пока не нужно. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.

Как объяснил специалист, у детей могут возникнуть неблагоприятные реакции от прививки. При этом сами дети достаточно легко переносят заболевание.

Вакцину детям ставить пока нельзя. Если мы говорим о личной защите детей от коронавируса, то болезнь протекает у детей гораздо легче, — сказал Тимаков.

Как подчеркнул врач, он пока не видит показаний для обязательной вакцинации детей от COVID-19. В случае если будет всё же принято решение их прививать, то, по его мнению, необходимо выбирать безопасные вакцины на более классических основах.

Ранее сообщалось, что накануне 1 сентября врачи московских поликлиник атаковали родителей школьников, настойчиво уговаривая их вакцинировать детей. С подобными звонками столкнулись сразу несколько столичных жителей.

В июне в Москве начались официальные испытания «Спутника V» на подростках старше 12 лет, но, по словам некоторых врачей, скоро прививки от ковида «станут обязательными» для детей и привиться лучше сейчас, когда ребёнку проведут полное обследование, поскольку потом «тщательного наблюдения не будет».