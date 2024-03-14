Педиатр Сергей Бутрий покинул Россию: кто такой, чем знаменит, почему уехал

Фото: t.me/DrButriy

Сергей Бутрий

Российский педиатр и автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России. Кто он такой и чем известен, почему его посадили за решетку и как ему удалось уехать?

Кто такой Сергей Бутрий

Педиатр уехал из России сразу же после того, как отбыл наказание сроком 10 суток административного ареста. Причиной он назвал страх перед дальнейшим судебным преследованием в РФ.

Сергей Бутрий — московский педиатр, который стал известен благодаря своему блогу «Заметки детского врача». В нем он рассказывал о своей профессиональной деятельности и делился советами по здоровью детей. На его канал в Telegram подписано более 117 тыс. человек, а в соцсети «ВКонтакте» — более 230 тыс.

«Бутрий известен тем, что в своих работах сочетает медицинские знания с гуманитарным подходом. Он обращает внимание не только на физическое, но и на психологическое состояние своих маленьких пациентов, а также на взаимоотношения в семье, которые могут влиять на развитие и благополучие ребенка», — пишет URA.RU.

На сайте издательства «Эксмо» Бутрий указан как сотрудник клиники «Рассвет», автор двух книг о здоровье детей, самый цитируемый педиатр в Рунете, популяризатор доказательной медицины.

Фото: t.me/DrButriy Сергей Бутрий

Что случилось с автором «Заметок детского врача»

По словам самого Бутрия, проблемы в России начались у него после интервью журналисту Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которое он дал год назад, в марте 2023-го.

Lenta.ru со ссылкой на материалы Хамовнического суда Москвы сообщает, что причиной приговора стали слова педиатра о «врачах, разделяющих ценности российского общества».

По данным прокуратуры, педиатра арестовали по обвинению в возбуждении ненависти и вражды и унижении достоинства.

«Отношение к ценностям российского общества выражено автором текста с помощью стилистического приема аллюзия: „хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу“; люди, которые согласны в этом обществе работать врачами, представлены им как жертвы социального насилия», — указано в постановлении суда.

Вину Бутрий не признал, заявил, что «просто давал интервью журналисту». 22 февраля он был арестован, 28 февраля его адвокаты не смогли добиться отмены приговора в суде.

Врач также считает, что его арестовали из-за произнесенной им цитаты из песни музыканта Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Сергей Бутрий уехал из России

В блоге автор «Заметок детского врача» сообщил, что уехал из России сразу же после освобождения. По словам Бутрия, он опасался, что в РФ его могут ждать новые неприятности.

«22 февраля меня по дороге на работу арестовали за ряд фраз из интервью, подвергли допросу и приговорили к 10 суткам ареста. В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится. Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей», — рассказал педиатр в своем блоге.

Врач-блогер не назвал страну, куда он отправился с семьей. На своем новом месте жительства он намерен открыть дистанционные, а затем и очные консультации, «а также заняться давно откладываемыми обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей».

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