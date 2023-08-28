Педиатр рассказала, скольких врачей должен пройти ребенок в начальной школе Педиатр Казаринова: в начальной школе ребенок должен пройти шестерых врачей

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В восьмилетнем возрасте ребенку нужно обязательно посетить врача-педиатра и стоматолога, а два года спустя к этому списку добавляются детский невролог, эндокринолог, травматолог-ортопед и офтальмолог, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог Злата Казаринова. Также, по ее словам, важно ежегодно проверять ребенка у паразитолога.

В определенные возрастные периоды ребенку необходимо пройти соответствующих специалистов. Если у ребенка есть хронические заболевания, то он должен ежегодно посещать узких специалистов по профилю своего заболевания, — объяснила специалист.

Она также порекомендовала родителям юных пациентов ежегодно проводить обследование щитовидной железы. Такие заболевания этого органа, как узлы, кисты и злокачественные новообразования, а также болезни, вызванные дефицитом йода, могут не давать о себе знать длительное время, подчеркнула педиатр.

Кроме того, в число обязательных ежегодных анализов должно входить однократное обследование на энтеробиоз (один из видов гельминтоза), а также анализ кала на яйца глистов и цисты простейших, добавила врач.

Ранее Казаринова напомнила, что к 1 сентября первоклассникам и школьникам в возрасте 7, 15, 16 и 17 лет следует сдать общие анализы крови и мочи. Врач уточнила, что опытные педиатры рекомендуют пройти осмотр до начала учебного года, чтобы меньше переживать за здоровье ребенка.