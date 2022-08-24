Педиатр рассказала, с какого возраста детям можно есть грибы Педиатр Сайфулина: грибы нельзя есть детям до двух лет

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Введение грибов в рацион ребенка зависит как от возраста несовершеннолетнего, так и от способа приготовления блюда, рассказала педиатр Марьям Сайфулина. В беседе с «Газетой.Ru» врач рекомендовала не давать детям грибы до двух лет. При этом лесные, а также все маринованные и соленые грибы можно есть только с 10 лет.

До двух лет грибы (как лесные, так и шампиньоны, вешенки) детям давать запрещено. В три года в качестве добавки к основному блюду можно предлагать пюре из шампиньонов, но не чаще одного раза в месяц. <...> После пяти лет можно начинать добавлять в рацион шляпки белых грибов (боровиков) — именно шляпки, — пояснила Сайфулина.

Другие лесные грибы педиатр посоветовала не вводить в детский рацион как минимум до 10 лет.

Способ приготовления грибов также влияет на то, можно ли их употреблять детям. По словам медика, жареные грибы можно добавлять детям в рацион уже с пяти лет, тогда как маринованные и соленые — лишь после 10 лет.

Диетолог Гинзбург ранее дал рекомендации, с какими продуктами лучше есть грибы. Они считаются тяжелой пищей, поэтому их важно употреблять с продуктами, богатыми клетчаткой, считает врач. По его словам, грибы хорошо перевариваются в сочетании с гречкой, овощами или грубым хлебом. В этом случае снижается нагрузка на желудочно-кишечный тракт и улучшается пищеварение.