Педиатр рассказала о тяжёлой форме COVID-19 у детей

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У детей до трёх лет коронавирус также может протекать в тяжёлой форме. Об этом рассказала врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.

Врачи считают, что дети переносят коронавирус лучше, чем взрослые, но этого нельзя сказать о детях до трёх лет. Зубова отметила, что насморк, отит, боль в горле, кашель, одышка и слабость у ребенка должны насторожить родителей и заставить их вызвать педиатра, чтобы определить опасность заболевания и начать лечение.

Решение о проведении КТ грудной клетки принимает врач и только по показаниям (наличие симптомов лихорадки, одышки, снижение сатурации (показатель насыщения крови кислородом) при диагностике (пульсоксиметрии), — цитирует её «Газета.ру».

Зубова добавила, что в особой группе риска находятся дети, имеющие сопутствующие заболевания.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал , как минимизировать риск заражения ребёнка коронавирусом во время пребывания в образовательном учреждении.

Например, родителям нужно предупредить ребёнка о том, что ему не следует чесать глаза или нос руками, касаться ими рта. Также школьнику необходимо мыть руки после посещения туалета и перед едой, обрабатывать их антисептиком.

Учителям же следует позаботиться о том, чтобы дети по мере возможности вне учебного процесса соблюдали социальную дистанцию, не кучковались, пишет NEWS.ru.