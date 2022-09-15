Педиатр рассказала, может ли ребенок умереть от ОРВИ Педиатр Злобина: больной ОРВИ может умереть из-за отека слизистой или остановки сердца

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В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла в детском саду, скончавшись от ОРВИ, хотя родители тревожных симптомов не наблюдали. Педиатр Татьяна Злобина в беседе с «360» подчеркнула, что непосредственно от ОРВИ люди не умирают, но заболевание может вызывать осложнения, которые могут привести к гибели. Например, может случиться удушье из-за отека слизистой, отек Квинке или остановка сердца, уточнила врач. Медик добавила, что потенциальную угрозу не только здоровью, но и жизни может нести любая болезнь, если не обращать на нее должного внимания.

Любой вирус вызывает пять признаков воспалительного процесса: покраснение — чаще всего для вируса это входные ворота, то есть дыхательные пути, нос, рот, слизистая глаз; отечность, увеличение продукции секрета, например насморк, а также нарушение функции органа, который является входными воротами, и повышение температуры, — объяснила Злобина.

Педиатр рассказала, что у детей младшего возраста более тонкая и ранимая слизистая, которая более склонна к отеку, поэтому за их состоянием стоит следить особенно пристально. Педиатр добавила, что родителям важно обращать внимание на активность ребенка и ясность его сознания. Если ребенок вялый или у него наблюдаются признаки спутанного сознания и полуобморочных состояний, стоит обратиться к врачу.

Злобина подчеркнули, что в случае с болезнью ребенка стоит сразу вызывать врача, не дожидаясь ухудшения состояния. При этом врач предостерегла от самостоятельного приема лекарств, а также от самостоятельного их назначения детям.

Нужно помнить, что инструкция пишется не для пациентов, а для врачей, давать препараты без рекомендации специалиста не рекомендуется, — заключила педиатр.

Утром 13 сентября после посещения детского сада в районе Купчино на юге Санкт-Петербурга умерла двухлетняя девочка. Ребенка пытались спасти медики, но она скончалась прямо в карете скорой помощи. Мать отвела девочку в садик в хорошем самочувствии, а утром ей стало плохо: у нее посинели губы, и ребенок потерял сознание. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи, а до прибытия медиков девочке пыталась помочь медсестра. Врачи прибыли в 11:00, но спасти ее жизнь не удалось.