Педиатр назвала «очень опасные последствия» крещенских купаний для детей Педиатр Одинаева: детей до трех лет в проруби лучше не купать, можно обтереть крещенской водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания детей в проруби — очень опасная процедура, так как их организм еще не сформировал систему терморегуляции, а резкий перепад температур и стресс способны вызвать сбои в дыхании и остановку сердца, рассказала NEWS.ru главный внештатный педиатр Минздрава Мособласти, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева. По ее словам, малышей до трех лет вообще нельзя окунать в холодную воду — можно обтереть.

Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, можно обтереть. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием. Закаленного ребенка можно окунуть в прорубь на считанные секунды и это в том случае, если вы заранее получили разрешение у врача-педиатра, — подчеркнула Одинаева.

Медик также посоветовала взрослым трезво оценивать свои силы: смогут ли они прийти на помощь ребенку, выдержат ли сами окунание в прорубь.

Тщательно подбирайте места купания. В водоеме должна быть чистая вода и оборудованная прорубь. Рядом должны быть теплые помещения и специалисты, готовые оказать медицинскую помощь при необходимости. Место для купания необходимо подготовить заранее: постелить у проруби одеяло, а не тонкое полотенце, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой. После процедуры растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в заранее подготовленную теплую одежду и обувь, — отметила Одинаева.

Она добавила, что после купания ребенок должен ждать родителей не на морозе, а в теплом помещении, а купаться следует на голодный желудок, а сразу после выпить тёплый сладкий чай или компот.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в праздник Крещения Господня 19 января в Москве в этом году не прогнозируются сильные морозы. По его словам, не исключено, что в этот день будет оттепель.