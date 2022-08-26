Педиатр рассказала, как лучше утолять жажду в знойные дни Педиатр Бурдакова: в жару лучше пить часто, но маленькими порциями

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В жару лучше пить часто, но маленькими порциями — такой режим позволит сохранить водный баланс, рассказала Lenta.ru педиатр Виолетта Бурдакова. Она назвала зеленый чай, морсы, компоты и минеральную воду самыми полезными и утоляющими жажду напитками, а также посоветовала не добавлять в них лед.

Даже в знойные дни не рекомендуется пить слишком много жидкости. В жару необходимо пить воду часто, но небольшими порциями, примерно по 50–100 мл. Излишнее количество жидкости может повысить нагрузку на почки и сердце, особенно у людей с хроническими заболеваниями, — предупреждает эксперт.

Врач уточнила, что суточная потребность в жидкости составляет около 30 мл на килограмм массы тела. По ее словам, выпивать можно от 0,8 до 1,2 л, поскольку часть жидкости поступает в организм с пищей, а часть — около 400 мл — образуется в организме.

Бурдакова также порекомендовала в жаркие дни пить зеленый чай с лимоном и без сахара, морсы, компоты из сухофруктов и витаминизированные напитки. Особенно полезна минеральная вода, которая позволяет сохранить в организме важные микроэлементы, которые выходят с потом. В жару пить кофе и чай лучше в ограниченных количествах и полностью отказаться от газировки, алкоголя и энергетических напитков, добавила специалист.

Ледяная вода усваивается организмом только после того, как нагреется до температуры тела, а потому ее употребление может стимулировать потоотделение и усилить риск обезвоживания организма и нарушения солевого баланса, рассказала Бурдакова. К тому же, по ее словам, напитки со льдом могут спровоцировать простуду.

Диетолог Елена Соломатина рассказала о наиболее полезных видах соков. По ее словам, в овощных соках содержится гораздо меньше сахара и раздражающих желудок органических кислот. При приготовлении фруктового сока, как правило, выбрасывается содержащий клетчатку жмых, который помогает усвоению сахара и не позволяет сильно повышать уровень глюкозы в крови, пояснила специалист.