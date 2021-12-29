Педиатр рассказала, чем не стоит кормить детей на Новый год

Чтобы не вызвать расстройство пищеварения у ребёнка на Новый год, не стоит кормить его салатами, заправленными майонезом, а также жирными, острыми и жареными блюдами, рассказала педиатр Алёна Михайлова. Она особо порекомендовала не смешивать все эти блюда в один короткий промежуток времени, пишет «Газета.Ru».

Совсем маленьких детей не стоит кормить салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени, чтобы не вызвать расстройство пищеварения у малыша, — пояснила Михайлова.

По словам педиатра, это поможет избежать массы проблем со здоровьем у ребёнка: например, пищевого отравления или аллергической реакции на новые продукты.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала замариновать мясо в томатной пасте, а колбасу заменить бужениной, чтобы сделать новогодний стол более полезным. Она также порекомендовала добавить орехи и сухофрукты в салаты, а на десерт сделать пастилу, зефир, желе или безе.