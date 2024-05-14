Педиатр прокомментировал суеверие о запрете стричь детей до года Педиатр Тимаков: стрижка до года не может сильно навредить ребенку

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Есть мнение, что ребенка нельзя стричь до года, поскольку тогда у него не будет густых и шелковистых волос, однако такая стрижка на самом деле не может сильно навредить малышу, рассказал в беседе с ОТР врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, навредить волосяным луковицам можно только, если неправильно постричь ребенка в таком раннем возрасте.

Стрижка до года сильно навредить ребенку не может. Здесь больше вопрос в том, что у детей очень нежные волосяные луковицы, и когда волосы стригутся неправильно, их можно просто-напросто нарушить. В будущем волосы будут расти или неровно, или неполноценно, — объяснил врач.

Педиатр отметил, важно не когда ребенка постригут, а каким образом. Суеверия касательно этого можно считать с точки зрения науки несостоятельным, заключил Тимаков.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что убеждение о том, что в рационе детей должно быть большое количество молока для укрепления костей, является мифом. Специалист подчеркнула, что этот напиток должен быть в рационе ребенка, но злоупотребление им грозит набором лишнего веса.

До этого парикмахер, стилист Лилия Левина рассказала, что есть мифы о том, что частые стрижки приводят к быстрому росту волос, а детей надо стричь наголо, чтобы волосы были хорошего качества, но это не так. По ее словам, связи между частыми стрижками и скоростью роста волос никакой нет.